Buona anche la seconda tappa per i giovani atleti del Padel Club Rende

Domenica 21 Aprile è andato in scena un nuovo appuntamento per gli atleti seguiti dal maestro Mattia Marino in occasione della seconda tappa promozionale giovanile FITP-TPRA

Il Padel Club Rende ha bissato i successi della prima tappa. La giornata di domenica 21 Aprile è stata strutturata in 3 gruppi divisi per livello di gioco ed il Padel Club Rende è stato ben rappresentato in tutti e 3 i gruppi. Nel primo gruppo erano presenti le atlete Gaia e Sara Miniaci che hanno ben figurato, piazzandosi al secondo posto dei loro gironi. Nel secondo gruppo nuovo successo dalla coppia Andrea Abbruzzese e Alessandro Torrone, che confermano il podio più alto, anche in questa seconda tappa. Nel terzo gruppo, la finale tutta Padel Club Rende, ha registrato la vittoria della coppia Simone Favretto Gianmario Ricchio (che confermano il risultato della prima tappa) sull’altra coppia Riccardo Cozza Giovanni Grispino. Tutte le partite hanno fatto registrare un buon livello di gioco e hanno divertito il pubblico presente.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Gianpaolo Peluso per l’ottimo lavoro svolto dal maestro, per l’impegno dei ragazzi e per gli ottimi risultati conseguiti. Dopo una breve pausa, gli atleti riprenderanno gli allenamenti per essere pronti per le prossime tappe da affrontare.