Seven Padel Siracusa ospita il Sicilia Padel Tour

Il quarto appuntamento del Sicilia Padel Tour è diventato un elemento integrante della vita sportiva e sociale della città e non solo, offrendo un'opportunità per la gente di divertirsi e stare insieme. Con la sua combinazione unica di divertimento, competitività e inclusività, la nostra manifestazione continua a conquistare sempre più appassionati nella splendida cornice della Sicilia.

La tappa è stata combattuta a cominciare dai gironi. Nonostante ciò, a spuntarla per entrambe le categorie maschile e femminile, non sono state coppie siracusane, bensì rispettivamente palermitana e messinese (come successo, peraltro, per la tappa di Catania). Nella categoria maschile, ad aggiudicarsi la tappa Sicilia Padel Tour sono stati i palermitani Roberto Indovina e Gianmarco Cosentino i quali, dopo un 6-1, 6-4, hanno sconfitto di misura i padroni di casa Claudio Fichera e Roberto Fiorito. “Siamo molto contenti del risultato, ci siamo divertiti – dichiara Cosentino – è stato un bel torneo, organizzato benissimo, davvero combattuto, ma alla fine siamo riusciti a vincere”. Parole d’orgoglio per il compagno Indovina: “Ci siamo fatti un bel week-end qui a Siracusa, abbiamo approfittato della trasferta per passare una giornata all’insegna di padel e sport… meglio di così…”.

Nella categoria femminile a portare a casa la vittoria è stata la coppia formata da Anna Famà e Maria Italia Imbesi, direttamente da Milazzo, a cui vanno i nostri complimenti per la dedizione dimostrata nei confronti di questo sport e la simpatia. Per i quattro vincitori della tappa un buono Macron di 150€ ciascuno e la qualificazione diretta al Master Finale del 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort.

Ora che la quarta tappa è giunta al termine, i giocatori si preparano per le sfide future con rinnovato impegno e determinazione. Il Sicilia Padel Tour ha dimostrato ancora una volta di essere non solo una competizione sportiva, ma anche un catalizzatore per la crescita e lo sviluppo della comunità padel nella regione. Dopo Siracusa, non vediamo l'ora di vedere cosa riserveranno le prossime tappe del tour e quale nuova storia di successo verrà scritta sulle sue splendide strutture. Il Sicilia Padel Tour continua a impegnarsi al massimo per tutti gli amanti del padel, offrendo emozioni senza pari e una piattaforma per la celebrazione di questo fantastico sport.

Un grazie a tutti i giocatori e ai partner presenti: Macron, Mangia’s, Aeroporto di Catania, Aeroporto di Comiso, Padel Trend Expo, Sicilbanca, Sporty, BlitheDigital, Plurimpresa, Padel Travel, 729 Beer, Elleti Distribution, SportGrafik, Padel TV, Padel Society, Padel Magazine Italia, Padel.biz, Visual Adv, SiciliaPadel.it, Sicily Padel Channel.

L’appuntamento è per sabato 11 maggio, per la tappa a Caltanissetta che si terrà al Golden Tennis Padel Club.