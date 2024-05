Padel Club Riccione: la squadra di Serie B si prepara ai playoff

Il Padel Club Riccione si prepara ad affrontare la prima giornata dei playoff in programma sabato 25 maggio . La squadra romagnola giocherà in casa potendo così contare sull'appoggio e il tifo del suo pubblico.

Padel Club Riccione, chi sfiderà ai playoff

Secondi classificati nel girone, dietro al K Sport Academy di Bari, i riccionesi si troveranno di fronte il Padel Extreme-Iperauto Scuderia Blu di Monza Brianza, anche loro secondi classificati nel proprio raggruppamento. La squadra che avrà la meglio in questa giornata si troverà a sfidare il Centro Padel Firenze nei quarti di finale che si svolgeranno in due giornate a Frascati, in provincia di Roma.

C'è anche Teo Zapata nella squadra del Padel Club Riccione

Per portare a casa la vittoria la squadra del Padel Club di Riccione potrà contare sullo spagnolo Teo Zapata (n.41 nella classifica Fitp) oltre che sugli altri suoi tesserati Javier Rodriguez, Carli Luca, Conti Pietro, Berardi Edoardo, Vampa Edoardo, Belotti Alessandro,Ventrice Oliviero e Mismetti Marco.