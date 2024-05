Villa Pamphili Padel Club, esordio internazionale dell’Athletica Vaticana

Il Villa Pamphili Padel Club è stato teatro dell’esordio internazionale nel match contro San Marino dell’Athletica Vaticana - organizzazione sportiva ufficiale all’interno dello Stato del Vaticano - in una sfida volta alla preparazione dei Campionati dei Piccoli Stati d’Europa che si disputeranno questa estate in Lussemburgo. L’amichevole è terminata 3-0 in favore della compagine sammarinese, in una giornata all’insegna dei sani valori sportivi e dell’amicizia.

L’associazione che raccoglie le esperienze sportive della Santa Sede, in quest’anno, ha stretto un solido rapporto con il rinomato circolo capitolino: a Novembre, in collaborazione con l’Ambasciata Statunitense e Athletica Vaticana - nell’ambito del programma di “Sports Diplomacy” - il Villa Pamphili ha ospitato le persone più fragili (ragazzi con autismo, con sindrome di Down e non udenti, persone povere accolte dalla Caritas e giovani delle periferie romane) dando loro la possibilità di calcare i campi da padel e di palleggiare con i maestri del circolo, in un contesto di inclusività che rappresenta uno dei cardini su cui si fonda la filosofia del circolo.

“Lo sport è importante in ogni sua sfaccettatura e lo è ancora di più per la socialità di chi è meno fortunato - ha dichiarato Alessia da Soller, presidente del Villa Pamphili Padel Club - dalle partite a cui ho avuto il piacere di assistere è uscito un grande senso di lealtà e sportività, siamo orgogliosi ed entusiasti di aver potuto ospitare un evento di questa portata”.

L’impegno per il sociale, e più in generale per fornire il massimo del comfort in eventi di questo calibro, è ribadito dal Direttore Sportivo Francesco Ferro: “Il Villa Pamphili sta crescendo sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista organizzativo. Siamo entusiasti di aver ospitato un match internazionale, in particolar modo ci teniamo a dare supporto ad Athletica Vaticana in quanto crediamo fortemente nei valori che porta avanti”.

Il Villa Pamphili, dunque, si conferma uno dei circoli maggiormente inclusivi, dedito alle cause sociali e fermo punto di riferimento per eventi di rilievo nel panorama padelistico italiano.