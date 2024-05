Sicilia Padel Tour, che spettacolo al Golden di Caltanissetta!

Il Golden Tennis Padel Club di Caltanissetta si conferma anche per questa edizione un circolo di eccellenza : location meravigliosa, staff cordiale e preparato, organizzazione ineccepibile e tantissima partecipazione. Il merito va senza dubbio al gran lavoro svolto da Adriano Di Prima (sezione padel) e Fabio Arcarese ( sezione tennis) che da anni, con impegno, dedizione ed entusiasmo, fanno sì che il club sia ad oggi uno dei più frequentati e apprezzati in Sicilia. “Grazie a te e grazie a voi – confessa Adriano Di Prima. I complimenti li faccio io a voi perché avete organizzato un tour veramente fatto bene. Le iscrizioni sono avvenute in modo molto naturale, anche grazie al vostro supporto marketing e comunicazione. Siamo orgogliosi di aver ospitato il circuito perché le partite sono state tutte divertenti e combattute: sia chi si approccia al padel da poco, sia chi è un livello intermedio è certo di divertirsi”.

Golden Tennis Padel Club, Fiore e D'Apra danno spettacolo

Nell’incantevole scenario del Golden, la quinta tappa del Sicilia Padel Tour ha catturato l’attenzione di moltissimi appassionati e curiosi. Con un mix di talento e giocatori provenienti da tutta la Sicilia, l’evento ha offerto grande spettacolo e i giocatori si sono sfidati con passione e determinazione, dimostrando straordinarie abilità tecniche e una profonda conoscenza del gioco. Nonostante la competizione accesa, lo spirito sportivo ha permeato l’intero evento. Dopo dei gironi combattutissimi e le fasi finali in equilibrio, al termine della giornata, mentre il sole tramontava sulla splendida cornice del Golden Tennis Padel Club, i vincitori sono stati celebrati e gli sforzi di tutti i partecipanti sono stati riconosciuti. A vincere la tappa per la categoria maschile sono stati i palermitani Massimo Fiore e Roberto D’Arpa i quali, dopo un set unico terminato 9-3, hanno sconfitto la coppia formata da Danilo Vinci e Andrea Ciulla.

Golden Tennis Padel Club, le parole dei protagonisti

“Assolutamente un’esperienza positiva – dichiara Fiore – non avevo mai giocato al Golden quindi sono contentissimo perché il circolo è molto bello, il tempo ci ha dato una mano, ci siamo davvero divertiti e siamo felici per la vittoria”. “Complimenti per l’organizzazione – afferma D’Arpa – un bellissimo evento e un bellissimo momento di aggregazione: abbiamo conosciuto tante persone nuove e complimenti anche al circolo perché sono stati tutti bravi e gentili”. Per la categoria femminile, ad aggiudicarsi il premio finale è stata la coppia formata da Marilena Potenza e Nicole Perillo che, dopo due set finiti 7-5, 6-1, ha battuto la coppia Federica Marino e Giulia Gambino. “È stata una bellissima giornata, organizzata perfettamente – dice la Perillo. Il nostro obiettivo era divertirci principalmente, abbiamo incontrato tante ragazze di buon livello e per noi è stata una soddisfazione perché è il nostro primo torneo insieme”. “Nicole ha già detto tutto, organizzazione top e torneo meraviglioso – afferma Potenza. Ringrazio Adriano Di Prima per averci invitato a partecipare. Grazie veramente a tutti!”.

Golden Tennis Padel Club: premi, ringraziamenti e nuove date...

Per i quattro vincitori della tappa un buono Macron di 150€ ciascuno e la qualificazione diretta al Master Finale del 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort. Un grazie a tutti i giocatori e ai partner presenti: Macron, Mangia’s, Aeroporto di Catania, Aeroporto di Comiso, Padel Trend Expo, Sicilbanca, Sporty, BlitheDigital, Plurimpresa, Padel Travel, 729 Beer, Elleti Distribution, SportGrafik, Padel TV, Padel Society, Padel Magazine Italia, Padel.biz, Visual Adv, SiciliaPadel.it, Sicily Padel Channel. Con il sipario che cade su questa tappa indimenticabile, l’attenzione si sposta già alla prossima tappa, pronti a vivere nuove emozioni e a creare ricordi indelebili nel mondo del padel siciliano. L’appuntamento è per sabato 18 maggio, per la tappa a Ragusa che si terrà al Nova Padel.