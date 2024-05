Nova Padel Club di Ragusa: trionfo per la sesta tappa del Sicilia Padel Tour

Il Nova Padel Club di Ragusa ha ospitato la sesta tappa del Sicilia Padel Tour, un evento che ha attirato giocatori e appassionati da tutta l'isola. Come successo per Caltanissetta, anche in questa occasione c’è stato il sold out e la manifestazione si è svolta in un'atmosfera carica di energia e competizione, offrendo un sabato di sport e spettacolo per tutti gli amanti del padel e non solo. Tra i protagonisti della tappa, spiccano i nomi di giocatori che hanno offerto prestazioni straordinarie. Le coppie in gara si sono messe in luce grazie all’elevato tasso tecnico e alla resistenza fisica, sottolineando il crescente livello del padel siciliano.

Dopo quasi 12 ore di gioco continuato, nella categoria maschile è stata la coppia formata dai ragusani Andrea Giannelli e Antonio Chessari ad ottenere la vittoria con un 6-3, 6-1, a discapito dei forti Giuseppe Cascone e Dario Iacono. “Siamo davvero entusiasti per questa vittoria – ha affermato Giannelli – è stata una bellissima giornata di sport e divertimento”. Belle parole anche da parte del compagno Chessari: “Complimenti al Nova Padel e al Sicilia Padel Tour per l’organizzazione di questo evento. È stato tutto perfetto, sotto ogni punto di vista. Felici di portare a casa i premi Macron e la qualificazione per il Master del 13 luglio”.

Nella categoria femminile, dopo una lunga finale giocata punto a punto, è stata la coppia formata da Angelica Barca e Arianna Ciacci a portarsi a casa il risultato, dopo un 4-6, 6-1, 6-3, contro le brave giocatrici Rosanna Balongoy e Antonella Cascone. “È stata molto tosta – ha dichiarato la Ciacci – perché per il fatto di giocare le partite in un unico set devi stare subito concentrato e non puoi permetterti errori, quindi per questo la vittoria è stata ancora più bella”. Pensiero condiviso anche dalla Barca: “Concordo pienamente con le parole della mia compagna, che ringrazio di cuore per aver giocato insieme a me e condiviso questa vittoria”.

Per i quattro vincitori della tappa un buono Macron di 150€ ciascuno e la qualificazione diretta al Master Finale del 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort.

Il Nova Padel, a cui vanno i nostri complimenti, ha dimostrato di essere la location ideale per ospitare eventi di questo calibro, grazie ai campi in perfette condizioni, alle nuove strutture e all'organizzazione impeccabile. Il merito va anche alla direzione del Club, a Ramona ed Elena, a tutti i soci, e a Gabriele Asaro che abbiamo ascoltato: “Sono contentissimo e ringrazio il Sicilia Padel Tour per averci scelto per questa tappa ragusana. Ho seguito il circuito dal principio ed è stato bellissimo: sono contento perché nonostante sia di livello amatoriale, la competitività e l’agonismo sono stati gli ingredienti principali. Ringrazio ancora il Sicilia Padel Tour per l’organizzazione, l’assistenza, i premi e spero di rivedere tutti l’anno prossimo”. Riguardo il Nova Padel, che da poco si è rinnovato, ha affermato: “Abbiamo grandi progetti per il circolo: stiamo lavorando per coprire i campi, abbiamo una nuova struttura ricettiva e speriamo di essere pronti per ospitare eventi di una certa portata”.

La sesta tappa del Sicilia Padel Tour è stata un evento di grande successo, che ha confermato la passione e l'entusiasmo per il padel in Sicilia. Un appuntamento che ha saputo coniugare sport, spettacolo e convivialità, lasciando tutti con la voglia di assistere alle prossime sfide.

Un grazie a tutti i giocatori e ai partner presenti: Macron, Mangia’s, Aeroporto di Catania, Aeroporto di Comiso, Padel Trend Expo, Sicilbanca, Sporty, BlitheDigital, Plurimpresa, Padel Travel, 729 Beer, Elleti Distribution, SportGrafik, Padel TV, Padel Society, Padel Magazine Italia, Padel.biz, Visual Adv, SiciliaPadel.it, Sicily Padel Channel.

Il prossimo appuntamento è per sabato 1 giugno, per la tappa a Trapani che si terrà al Padel Club Alcamo.