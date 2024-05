Luxury Padel Open: un successo internazionale con Josè The Best

Il Luxury Padel Open continua a crescere in prestigio e risonanza internazionale , attirando talenti da tutto il mondo . Questa edizione ha visto la partecipazione speciale di Josè "The Best" , celebre showman nel mondo del padel, che ha aggiunto un tocco di prestigio e spettacolo all'evento.

Competizione maschile: un trionfo spagnolo

La competizione maschile ha raggiunto livelli altissimi, con oltre 140 atleti provenienti da tutta Italia e dalla Spagna. La finale è stata una battaglia emozionante che ha visto trionfare i spagnoli Sanchez e Blanco. La coppia ha superato con determinazione i forti italo-argentini Capitani e Tamame, noti per essere tra i migliori nel panorama italiano. La competizione femminile con 36 partecipanti è stata vinta dalla coppia Campigotto - Petrelli che battono in finale la coppia Schiattelli - Cascella.

Il campionato VIP: la sfida delle stelle

Lunedì 20 maggio si è svolta la seconda tappa del campionato VIP, con 25 coppie in gara. La finale è stata un incontro appassionante dove German Denis, in coppia con Papu Gomez, ha prevalso su Mark Iuliano e Nicola Amoruso. Questa competizione ha dimostrato ancora una volta la voglia di competere degli ex calciatori, confermando il numero di presenze e il livello di gioco in campo.

Un format di successo

Il Luxury Padel Open si è affermato come un punto di riferimento nel panorama italiano del padel professionistico, grazie anche alla collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P). L'evento non è solo un appuntamento per i professionisti, ma anche per i VIP e gli amatori, come dimostrato dalla partnership con “Quelli del Padel”.

Sponsorizzazioni e supporto

Il successo del Luxury Padel Open non sarebbe possibile senza il sostegno degli sponsor. Aziende come Betadine, Centro Fisioterapico Milano, Allianz Financial Banking, X3, Head e molti altri hanno contribuito a rendere questo evento una realtà di successo. Il loro supporto continua a essere fondamentale per la crescita e l'espansione del torneo.

In conclusione, il Luxury Padel Open si conferma come una delle competizioni più attese e seguite nel mondo del padel, grazie alla combinazione vincente di talento, spettacolo e supporto istituzionale e commerciale. L'appuntamento è già fissato per la prossima edizione, al 27 Padel di Bergamo di Cristiano Doni con la promessa di ulteriori emozioni e sorprese.