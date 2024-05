SPH Cesena e il nuovo calendario eventi del club Spector

Mesi caldi per il club dell’Emilia Romagna del network Spector Padel House . Primo tra tutti segnaliamo un torneo che è l’emblema del concetto di network e di come una grande idea nata e apprezzata in un club (SPH Firenze ndr.) sia implementata anche in un’altra House, quale appunto SPH Cesena.

Stiamo parlando del Fantapadel: un torneo in 5 tappe, nel quale scendono in campo 6 squadre, ognuna con un capitano che durante un’asta ha scelto la propria rosa di giocatori (la logica è la stessa del fantacalcio ndr.) e il divertimento e la competizione sono assicurati. Ogni capitano, una volta a settimana sceglie i propri giocatori da far scendere in campo, che incontreranno i team avversari per poi concludere la serata tra musica e birra.

Così come nelle altre SPH, anche Cesena può annoverare la propria squadra di Serie D sponsorizzata da Amatore Caffè e Bagno Dover 175. Un esordio vincente nel weekend 18-19 maggio dove la squadra SPH ha battuto il Faenza Padel per 2-0. Rimaniamo in attesa di vedere la prossima partita contro il MI.MA Mare Pineta.