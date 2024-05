Il GR padel di Latina vuole la serie A

Nel Girone di Ritorno la formazione di Latina mette a segno altre tre importanti vittorie prendendosi di forza la prima posizione del girone a punteggio pieno 18 punti. La squadra del capitano Rianna Gianluca ha ribadito di voler essere assoluta protagonista mettendosi nella posizione ottimale come una delle quattro teste di serie del Campionato saltando il turno preliminare del 25 maggio accedendo automaticamente alle fasi finali dove si scontrera’ contro la vincente tra Sassari già incontrata due volte nel girone e la formazione Messinese. Le fasi finali del campionato di serie B si svolgeranno in una sede unica nel circolo di Frascati villa mercede dal 26 al 30 giugno. Il GR padel di Latina unica squadra in serie B della città non ha alcuna intenzione di rallentare la sua corsa che porterà alla fase finale per la promozione in serie A… catalogato come uno del più importate evento sportivo dell’anno senza precedenti. Viva il padel forza GR LATINA.