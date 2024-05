Padel Crew: si avvicinano le Finali per il Ranking Romano

L’EDIZIONE 2023/2024 volge al termine, anche per la quarta stagione sono stati assegnati i titoli in palio ed ora si dà il via alle FINALI

La stagione 2023/2024 del PADEL CREW volge al termine e, per la quarta stagione consecutiva, i titoli sono stati assegnati. Ora si entra nella fase più emozionante: le finali. Maurizio Di Tosto e Alessio D’Andrea, ideatori del Ranking PADEL CREW, esprimono soddisfazione per il grande successo ottenuto e illustrano le formule delle varie finali e i risultati di questa intensa quarta stagione.

Un ringraziamento speciale va ai circoli che hanno ospitato i nostri atleti: Enjoy Sporting Club, All Round Sport & Wellness, Padel Park Roma, Eucaliptos Padel Club, SSD Bola Padel Club, Globo Padel Roma Club, Honey Sport City, Tema Club, Padel Cat, Eschilo Sporting Village SSD ARL, Clan Hill 23 e alcune altre nuove realtà romane. Il loro supporto e la disponibilità degli staff hanno garantito campi perfetti per il padel, contribuendo al successo dell'iniziativa. Sempre più circoli sono pronti a unirsi alla grande famiglia PADEL CREW.

Tra i giocatori che si sono distinti nel campionato ranking, spiccano i seguenti vincitori:

LORD: Antonio, protagonista di ottimi incontri fin dalle prime battute, ha mostrato una crescita tecnica costante, rivelandosi un giocatore affidabile e dalle grandi potenzialità. Vittoria meritatissima.

TEMERARI: Roberto, partito in sordina, ha scalato la classifica unendo capacità e tecnica. Stefano, noto come Shark, conferma la sua presenza costante nelle alte posizioni. Ugo e Andrea detto Apache, sempre presenti e vincenti di tanti titoli, completano il gruppo dei temerari, pronti a giocare la finale dedicata a loro per conquistare un posto nelle fasi successive.

TENACI: Luigi, Attilio, Stefano, Alessio, Giuseppe, Alessandro e Lorenzo, pronti a dare battaglia nella prossima edizione per aggiudicarsi un posto nelle finali.

TOP PERFORMER: Roberto, confermando la sua ottima stagione, conquista anche il titolo di Top Performer, un riconoscimento molto ambito nello spirito PADEL CREW, dove non conta solo la vittoria ma anche il dare sempre il meglio di sé stessi.

Nonostante sia terminata la Stagione IV c’è ancora da sudare per i giocatori vincenti. Attilio e Antonio, vincitori delle stagioni 3 e 4, formeranno il team che sfiderà i vincitori delle finali temerari per aggiudicarsi il titolo di Master delle due stagioni. Successivamente, i vincitori del titolo di Master delle stagioni 1 e 2 sfideranno i vincitori delle stagioni 3 e 4 per il titolo di King of the Lord dell’edizione 2023/2024.

Il PADEL CREW non è solo un torneo, ma un'idea innovativa che mette in primo piano divertimento, sportività e voglia di stare insieme. Già si perfezionano le novità per la prossima edizione 2024/25. Per tutte le curiosità e aggiornamenti, visitate il sito padelcrew.org e la pagina Facebook del Padel Crew.

Un ringraziamento va a tutti i partecipanti e ai preziosi partner che supportano l’iniziativa, offrendo sconti e convenzioni per tutto il gruppo: GrowPadel, Farmacia Villaggio Azzurro, Padel Park Roma, Eucaliptus Padel Club, ClanHill23, LodoPadel Istruttore, Padelab Granai, Motum, Serigadget Vitinia, Fisiomed FKT.

Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperà questa avventura sportiva, un vero e proprio spettacolo di passione e competizione che sta conquistando il cuore di tutti i partecipanti e spettatori.