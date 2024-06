Al Tartarughino Padel per grandi e piccini

Il circolo Padel ASD Tartarughino di Capo d’Orlando è ormai da anni una solida realtà sportiva del territorio. Oltre alla partecipazione in diverse categorie regionali, non ultima la Serie D, in cui la società del Presidente Brignone ha iscritto una squadra femminile e una maschile, il circolo è impegnato anche nel sociale e nel coinvolgere i più piccoli.

Grazie alla proficua collaborazione con la Progresso Consulting, dell’imprenditore e politico Massimo Romagnoli, il Tartarughino ha avviato nei mesi scorsi la Scuola Padel sociale. I bambini, oltre 20 provenienti da tutto l’hinterland, possono imparare i segreti del gioco dai maestri qualificati, utilizzare gli attrezzi e la struttura: il tutto completamente gratis.

"Possiamo solo essere orgogliosi di quanto fatto finora – dichiara Brignone – e non possiamo che ringraziare l’On. Massimo Romagnoli, che si è impegnato con noi fin da subito per creare questa bella realtà. Abbiamo inoltre da poco esordito in Serie D Maschile, con una vittoria e ci aspettiamo lo stesso nel weekend dalla nostra femminile. Sono in arrivo Facundo Cepeda e Luz Palmieri dall’Argentina, per rinforzare le nostre squadre e permetterci di puntare sempre più in alto. Ci aspetta una bella estate!".