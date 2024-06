Padel Club Alcamo, palcoscenico perfetto per la 7ª tappa del Sicilia Padel Tour

Il Sicilia Padel Tour 2024 ha fatto base al Padel Club Alcamo di Trapani per la sua settima tappa , regalando una giornata all'insegna dello sport, della competizione e della passione per il padel. Il torneo ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la regione , pronti a sfidarsi sui campi di uno dei club più rinomati della Sicilia occidentale. Non solo competizione, ma anche un’occasione di socializzazione e divertimento per tutti gli appassionati di questo sport. La giornata al Padel Club Alcamo ha registrato la presenza di numerosi spettatori, famiglie e bambini, che hanno potuto vivere da vicino l’emozione delle gare e partecipare alle attività organizzate per l’occasione: stand gastronomici, musica e momenti di intrattenimento, infatti, hanno reso l’evento un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.

Sicilia Padel Tour: i vincitori della 7ª tappa

Al termine di una giornata intensa e ricca di emozioni, sono stati incoronati i vincitori di questa settima tappa del Sicilia Padel Tour. La coppia formata da Gabriele Donato e Fabio Rao ha trionfato nella categoria maschile, dopo uno 0-6, 6-4, 10-5, ribaltando il primo set e imponendosi con un gioco solido e spettacolare contro la coppia formata da Giovanni Marchese e Giuseppe Dia. "È stata una bella esperienza - ha dichiarato Fabio Roa - l’organizzazione del torneo è stata impeccabile, un buon livello di gioco, sono contento per me e soprattutto per il mio compagno Gabriele, a cui dedico questa vittoria". "Una bellissima esperienza anche per me - ha aggiunto Gabriele Donato - tutte le partite sono state combattute, ci siamo divertiti tanto e grazie al mio compagno Fabio. Un ringraziamento speciale al Sicilia Padel Tour". Nella categoria femminile, il duo composto da Chiara Grillo e Rosalia Lentini ha conquistato il titolo, dopo uno schiacciante 6-0, 6-1, contro la coppia Gloria Boni e Francesca D’Angelo, dimostrando una perfetta sintonia e straordinarie abilità tecniche. "Sono molto contenta di aver partecipato - ha detto Rosalia Lentini - perché c’è stata l’opportunità di sfidarsi con altre ragazze che non avevamo mai incontrato. Tutto molto bello, le partite molto corrette e ci siamo divertite parecchio. Un ringraziamento speciale va al nostro coach Fabrizio Micati, per tutti gli allenamenti e consigli, ma soprattutto per il suo impegno verso tutta la squadra femminile del Padel Club Alcamo di cui è promotore assoluto". "Condivido a pieno le parole di Rosalia - ribadisce Chiara Grillo -, sono felice di aver vinto nel circolo dove ci alleniamo e dove siamo cresciute. Grazie a tutti e alla prossima!". Ai quattro vincitori della tappa un buono Macron di 150 euro ciascuno e la qualificazione diretta al Master Finale del 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort.

Padel Club Alcamo protagonista, la soddisfazione di patron Mollica

Il Padel Club Alcamo si è confermato un palcoscenico d'eccellenza per questo prestigioso evento. La struttura, dotata di campi di ultima generazione e servizi all’avanguardia, ha offerto un’esperienza di gioco impeccabile sia per i partecipanti che per il pubblico presente. L’organizzazione, curata nei minimi dettagli, ha garantito il regolare svolgimento delle gare e la massima sicurezza per tutti i presenti. Un grazie speciale al proprietario Maurizio Mollica che, nel tempo, ha costruito un circolo di tutto rispetto, che segue con dedizione, attaccamento e professionalità: "Una giornata splendida - ha dichiarato Maurizio - e sono io che ringrazio voi perché avete organizzato un circuito stupendo, la gente ha risposto alla grande, partite combattute, dai 16 anni agli oltre 50. Una bellissima giornata di sport! Nel nostro circolo abbiamo e facciamo tanto: siamo partiti da poco con la scuola giovanile, le squadre in serie D che puntano a salire di categoria e speriamo bene per il futuro…".

Sicilia Padel Tour, prossima tappa l'8 giugno a Enna

Con la settima tappa di Trapani, il Sicilia Padel Tour prosegue il suo viaggio attraverso la regione, continuando a promuovere il padel e a coinvolgere sempre più appassionati. La prossima tappa si terrà a Enna, sabato 8 giugno, presso il Club Partner "Sport Village", dove i giocatori si sfideranno per aggiudicarsi la qualificazione al Master Finale al Mangia's Torre del Barone Resort di Sciacca.