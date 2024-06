SPH Lodi, un Open Day alle porte e tante attività in programma

Pronti per un nuovo Open Day di padel? In data 8 giugno 2024 è previsto un Open Day aperto a tutti coloro che avranno il piacere di entrare in campo e provare a giocare. Una giornata all’insegna dello sport e del relax. Sarà possibile infatti non solo partecipare a tutte le attività in campo e conoscere i coach SPH personalmente formati da Gustavo Spector ma l’occasione è speciale per scoprire il proprio livello di Playtomic. Segnaliamo che sono previsti anche un torneo maschile e femminile - e dulcis in fundo l’accesso con un prezzo scontato alla piscina con lido della Pergola. Una giornata all’insegna dell’aria aperta, dello sport e del divertimento. Presso la struttura sono aperti infatti anche il bar e il ristorante a disposizione di tutti i frequentatori. Ricordiamo poi con piacere che tutti i mercoledì e venerdì sarà possibile prenotare il proprio livellamento di Playtomic presso SPH Lodi - La Pergola. Segnatevi sabato 15 giugno Torneo Maschile a gironi aperto a tutti i giocatori di livello 1.5 - 4 di Playtomic. Per tutte le giocatrici invece la data da segnarsi, sarà il 29 giugno. Domenica 23 giugno, tutti a tifare la squadra agonistica di SPH Lodi - La Pergola, in quella giornata si giocheranno infatti le finali provinciali del TPRA.