Allo Sport Village di Enna il Sicilia Padel Tour

Il Sicilia Padel Tour continua a riscuotere un enorme successo, e l'ottava tappa, svolta presso lo Sport Village di Enna, ha confermato l'entusiasmo e la passione degli appassionati di questo sport in continua ascesa. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti e amatori, uniti dalla voglia di mettersi alla prova e di godere di un'esperienza sportiva unica. A rendere ancora più speciale questa giornata è stata la presenza di Marco Biagianti, ex calciatore professionista e testimonial dell'evento, ma stavolta in qualità di partecipante, che con il suo carisma e la sua esperienza ha contribuito a creare un'atmosfera di grande entusiasmo e coinvolgimento.