Campionato Sociale 2024, un successo al Villa Pamphili Padel Club

Agonismo, competitività, divertimento e tanta voglia di stare insieme: è questa la ricetta vincente del Villa Pamphili Padel Club, che con la prima edizione del suo Campionato Sociale ha confermato di essere un punto di riferimento - oltre che per l’alto livello, con la supervisione del direttore tecnico Alfonso Viuda - per gli amatori che vogliono competere in maniera sana ed in un contesto esclusivo, senza perdere di vista lo spirito ludico e aggregante di uno sport come il padel.

Due categorie (Silver e Gold), atleti divisi per livello, una prima fase a gironi con match andata e ritorno e conclusione della competizione con tabelloni ad eliminazione diretta play off e play out. Il tutto in 6 mesi intensissimi, dove i clienti del circolo hanno potuto assaporare l’adrenalina di match che contano nella splendida cornice del circolo situato nel cuore di Roma, immerso nell'omonimo polmone verde della capitale.

La giornata di chiusura, in una serata di prima estate culminata con una ricca grigliata per tutti i presenti, ha visto sfidarsi le migliori coppie del torneo in match combattuti e dall’alto tasso tecnico: a trionfare, nella categoria Gold è stata la coppia Bellone-Bottan, abili a superare in un match al cardiopalma il duo Bianchi-Datola; nel Silver alzano il trofeo al cielo Cottini-Manno, in un match thriller contro i battaglieri Orlando Pelagalli che si sono arresi solo al super tiebreak del terzo.

Per entrambe le coppie vincitrici, un premio speciale: due biglietti a/r per Madrid e la possibilità di assistere alle semifinali e alla finale del Premier Padel di Madrid, in programma il 7 e l’8 Settembre 2024. Ricchi premi anche per i finalisti e per i vincitori del tabellone Play Out Gold Bernardini Ludovici - vittoriosi su Gaglioti-Renga - che potranno assistere invece alla finale dell’Italy Major Premier Padel di Roma, in programma domenica 23 Giugno.

Insomma, il Campionato Sociale del Villa Pamphili Padel Club è stato un successo sotto tutti i punti di vista: l’appuntamento è per la stagione 2024/2025, per una seconda edizione che si preannuncia ricca di sorprese e novità.