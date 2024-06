Al Trinakria Padel di Palermo si chiude il Sicilia Padel Tour chiude

La città di Palermo ha ospitato con entusiasmo la nona e ultima tappa del Sicilia Padel Tour, un evento che ha saputo coniugare sport, passione e spirito di comunità. Il Trinakria Padel, prestigioso circolo sportivo palermitano, è stato il teatro di questa epica conclusione, regalando emozioni a giocatori e spettatori. La tappa finale del Sicilia Padel Tour non ha deluso le aspettative. Il torneo ha visto la partecipazione molti giocatori del club e non solo, pronti a sfidarsi per conquistare il premio e l’accesso al Master Finale del 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca. Dopo una giornata di intense competizioni, la tappa ha visto trionfare, per la categoria maschile, la coppia formata da Ivan Di Pieri e Giuseppe Arlotta, che ha saputo imporsi sui propri avversari – la coppia costituita da Tagliareni e Di Modica – con determinazione e talento, con il punteggio di 9-6. La finale è stata un susseguirsi di emozioni, con punti combattuti e un livello di gioco altissimo.

“È stata una lunga giornata e intensa – ha dichiarato Di Pieri – abbiamo avuto la fortuna di avere una giornata meravigliosa. Il club che ci ha ospitato è stato davvero all’altezza della manifestazione. Una finale impegnativa, ma siamo contenti di averla portata a casa”. “Grazie al Sicilia Padel Tour per l’organizzazione – ha detto Arlotta – è stata una esperienza molto piacevole, complimenti a tutti. La finale è stata dura, anche per il troppo caldo, però davvero tutto bello, assolutamente da ripetere.” Per la categoria femminile, la vittoria di Rebecca Alaimo e Gabriella Carollo rappresenta il coronamento di un percorso fatto di impegno, allenamento e passione per il padel. Le ragazze, durante il primo e unico set, hanno vinto a causa del ritiro della coppia Governanti e Candia, per un lieve infortunio della prima. “Il Trinakria Padel è un circolo meraviglioso e accogliente come sempre – ha espresso l’Alaimo – si respira aria di casa, di famiglia. Abbiamo giocato bene e sono molto soddisfatta per i risultati ottenuti. Mi dispiace per la finale: mi sarebbe piaciuto giocare contro delle avversarie che erano assolutamente degne di questa partita. Penso che abbiamo meritato la vittoria”! “Grazie a tutti per l’organizzazione – ha continuato la Carollo – una bella location e bella gente. Sono contentissima della vittoria e penso che se siamo arrivate in finale è perché lo meritavamo”.

Per i quattro vincitori della tappa un buono Macron di 150€ ciascuno e la qualificazione diretta al Master Finale del 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort. Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per il successo dell'evento, ringraziando tutti i partecipanti, gli sponsor e i partner che hanno reso possibile questa edizione del tour. “Siamo orgogliosi di aver chiuso in bellezza questa stagione del Sicilia Padel Tour. Il padel sta diventando una realtà sempre più importante nel panorama sportivo siciliano, e il nostro obiettivo è continuare a promuoverlo con eventi di alto livello come questo”, ha dichiarato Francesco Russo, Direttore della manifestazione.

Un grazie a tutti i giocatori e ai partner presenti: Macron, Mangia’s, Aeroporto di Catania, Aeroporto di Comiso, Padel Trend Expo, Sicilbanca, Sporty, BlitheDigital, Plurimpresa, Padel Travel, 729 Beer, Elleti Distribution, SportGrafik, Padel TV, Padel Society, Padel Magazine Italia, Padel.biz, Visual Adv, SiciliaPadel.it, Sicily Padel Channel. Con questa nona e ultima tappa, si conclude ufficialmente il calendario 2024 Sicilia Padel Tour. Da adesso, occhi puntati al Master Finale di sabato 13 luglio, presso il Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca, dove tutte le coppie vincitrici delle tappe si scontreranno per aggiudicarsi i tanti premi di valore messi in palio dall’organizzazione e dai partner.