Grandi firme padel, i giornalisti nella gabbia al Forum Sport Club

In occasione dei 30 Anni del Forum, lo Sport Center di Via Cornelia a Roma, scendono in campo i Giornalisti del Grandi Firme Padel, una Special Edition che va a rinverdire il già grande successo avuto per 30 Edizioni sui campi di Calcio a 5 di tutta Roma e da ormai quattro anni sui Campi di Padel sia a Roma che a Milano.

Il Grandi Firme è il più prestigioso torneo di settore che porta con se una lunga storia , è il torneo riservato ai giornalisti delle migliori testate e vi si iscrivono solo e unicamente coloro i quali regolarmente iscritti all'Albo, proprio per questa particolarità ha sempre tenuto viva la passione all'interno del mondo della comunicazione. Oggi la storia continua grazie al Comitato Organizzatore rappresentato da uno dei fondatori Franco Corapi " Si è vero è una storia che viene da lontano, da quella prima sfida tra le redazioni del Tempo e del Giorno da cui nacque l'idea di far formare delle squadre solo e unicamente di giornalisti provenienti dalle proprie redazioni e fargli disputare un torneo a loro riservato. Era il 1986! Negli anni, naturalmente, è diventato un pò più difficile riuscire a formare una squadra con tutti i giocatori di una unica testata ma il Grandi Firme non si è fermato e introducendo man mano nuove regole ha vissuto per ben 30 Edizioni. Oggi il prestigio del marchio Grandi Firme lo abbiamo voluto inserire anche nello sport emergente come il Padel e fino ad oggi organizzando Special Edition tra Roma e Milano (a Milano infatti da due anni siamo all'interno del Padel Trend Expo) stiamo ottenendo grande adesione e partecipazione. Il nostro intento infatti è quello di ritornare ad organizzare il vero e proprio torneo, magari in tutta Italia, sempre e solo riservato ai giornalisti , ma una grande Manifestazione nel motto che ha contraddistinto il Grandi Firme da sempre...la sfida continua!"

Il 27 giugno presso il Forum, a contendersi il titolo o meglio a cercare di soffiare alla mitica coppia Semprini e Bozzacchi saranno a Tabellone 12 compagini tutte molto ben affiatate e strutturate. La Rai la fa da padrone mettendo in campo sia i già citati campioni sotto il logo RAI, sia la coppia del giornale radio RAI Ratiglia e Milano e sia quella di RAI UNO Metalli e Coldagelli. Per il Sole 24 Ore avremo Tucci e Pasquali mentre per Milano Finanza Capponi e Sommella. Le Tv invece si presenteranno con SKY Sport De Grandis e Pompili, DAZN con Giustiniani e Morsillo, EQUTV con Recanatesi e Terrenato , LA 7 con Pellacani e Stolfi, il TG5 Mediaset con Marietti e Tamburini. Saranno a Tabellone inoltre il Corriere dello Sport con l'unica coppia mista formata da Parmigiani e Catoni e l'Agenzia ANSA con Innocenti e Di Meo.

Si ringrazia il Forum per averci ospitato in vista della loro grande festa che si svolgerà Venerdì 5 Luglio con la presenza dei ballerini di Ballando con le stelle e con il DJ set di Stefano Capasso. La Special Edition come sempre viene supportata nell'organizzazione da MSP Roma e per i materiali tecnici da Cisalfa.

Sponsor della Manifestazione del 27 Giugno sarà NUII il famoso marchio di gelati.