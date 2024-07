Star Padel di Floridia grande protagonista: due titoli conquistati!

Il circolo Star Padel di Floridia grande protagonista all'edizione 2024 dei campionati italiani giovanili di padel che si sono svolti negli scorsi giorni a Roma, sui campi del Club Due Ponti sul lungotevere della Vittoria. Sono stati due i titoli conquistati dall'accademia del piccolo comune siracusano (20 mila abitanti). I ragazzi hanno trionfato nella categoria Under 16 maschile con Stefano Indomenico, floridiano, che ha giocato in coppia con il ligure Pietro Giovannini. Per quanto riguarda invece la categoria under 18 femminile a imporsi sono state Aurora Buscaino (trapanese, che da tempo si è trasferita a Floridia per allenarsi allo Star Padel) e Camilla Livioni.