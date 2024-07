Padel, FIP Platinum Sardegna: poker di vittorie azzurre nella mattinata a Cagliari

CAGLIARI - Poker di vittorie azzurre alla partenza del main draw del FIP Platinum Sardegna. Nella sessione mattutina al TC Cagliari festeggiano Chiara Pappacena, Lorena Vano e Carolina Orsi, mentre nel torneo maschile avanza agli ottavi di finale anche Aris Patiniotis, pure lui convocato per l'Italia al pari delle ragazze per i FIP European Padel Championships, in programma sempre a Cagliari la prossima settimana.

Ad aprire la giornata è stato il successo di Lorena Vano in coppia con Julia Polo, contro le spagnole Alba Perez e Rebeca Lopez (6-1 1-6 6-4 il punteggio finale). Due set combattuti (con rimonta nel primo da 1-5) sono serviti a Chiara Pappacena e Daiara Valenzuela per avere la meglio sull'ungherese Dora Andrejszki e la svizzera Karin Hechenberger (7-6 6-3). Due set a zero anche per Patiniotis/Sanchez contro Alba/Barbosa, mentre è stato più equilibrato l'esordio di Carolina Orsi, che con Nuria Rodriguez ha battuto 6-4 3-6 6-4 Martinez/Canovas. Si fermano invece al primo turno gli altri italiani Denis Perino e Facundo Dominguez (battuti 3-6 1-6 da Aguirre/Lamperti). Tra i big, successo per Maxi Sanchez/Luciano Capra su Medina Murphy/Garcia (6-4 6-4) e nel femminile per le numero uno del tabellone Riera/Goeanaga contro le qualificate Peco/Foguer (6-1 6-4)

Nel pomeriggio (nella sessione in programma non prima delle 17) sarà invece l'ora di Iacovino/Bruno contro i numero due del tabellone, Momo Gonzalez e Edu Alonso, nel primo match sul campo centrale. Occhi anche su Abbate/Graziotti contro Leygue/Guichard (campo 1), così come su Sinicropi/Di Giovanni contro Ortega/Marti (campo 2). Gli altri italiani in campo saranno Carlotta Casali, Emiliano Iriart, Giorgia Marchetti, Carolina Petrelli, Emily Stellato e Martina Parmigiani. Infine, attesissimo, il debutto della "leyenda" Fernando Belasteguin in coppia con Javi Garrido (numeri uno del seed) nell'ultimo match serale sul campo Centrale.