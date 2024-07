Biagianti a un passo dalla vittoria nel Sicilia Padel Tour 2024

Non si è accontentato di fare da testimonial, ma ha voluto partecipare personalmente, vincendo prima la tappa di Enna e poi agguantando, durante il Master, la semifinale. L'ex capitano del Calcio Catania, Marco Biagianti , nella scorsa stagione alla guida della Primavera del Catania FC, è stato tra i protagonisti assoluti, in coppia con Lorenzo Pesce, del Sicilia Padel Tour 2024 . Arrivato a un passo dalla vittoria al termine di una lunga serie di partite tiratissime, affrontate con lo spirito che lo ha sempre contraddistinto anche quando era calciatore, l’ex numero 27 rossazzurro ha commentato con entusiasmo il risultato raggiunto : «Abbiamo provato ad arrivare fino in fondo, per questo mi sento soddisfatto. Il padel mi appassiona e credo si avvicini tanto al calcio, infatti diversi ex calciatori hanno scelto questo sport perché dà tanta adrenalina e spinge chi lo pratica a migliorarsi sempre. Durante il master ho avvertito quella tensione che vivevo da calciatore, provando alcune delle emozioni che per vent'anni ho sentito anche con il pallone tra i piedi».

Biagianti e le sfide a distanza con il Papu Gomez

Uno sport che Biagianti pratica già da 4-5 anni, a volte anche con qualche ex compagno degli anni della Serie A: «Anche se siamo lontani, sento spesso il Papu Gomez, pure lui grande appassionato di padel. Ci lanciamo spesso sfide a distanza, nella speranza di poterci affrontare presto. Ogni tanto gioco in coppia con Nicolas Spolli al Leo Padel, società con cui gioco in Serie D, quando riesco a trovare un po' di spazio tra i miei impegni da allenatore delle giovanili. È sempre un'occasione per divertirmi e per stare insieme ai vecchi compagni di squadra, ma è anche un'opportunità per mettermi in gioco come ho fatto in questa edizione del Sicilia Padel Tour. Sicuramente parteciperò anche l'anno prossimo e proverò a conquistare la vittoria finale».

Trionfi per Cosentino-Indovina e Perillo-Potenza

Entusiasmo, adrenalina e divertimento. Sono stati questi alcuni dei punti di forza del Master finale del Sicilia Padel Tour 2024, che lo scorso weekend ha assegnato i titoli maschile e femminile del circuito amatoriale di padel più prestigioso dell'Isola. Una grande giornata di sport, nella quale diciassette coppie hanno dato vita all’atto conclusivo della manifestazione nella suggestiva cornice del Mangia's Torre del Barone Resort & SPA di Sciacca (Agrigento), dopo le nove tappe che, da aprile a giugno, hanno portato oltre cinquecento giocatori sui campi di tutte le province siciliane. Il Master del Sicilia Padel Tour 2024 ha visto la partecipazione di otto coppie maschili e nove femminili, che hanno infiammato il momento clou dell'evento ideato e organizzato da Francesco Russo, affiancato da Davide Gullotta. Tra gli uomini il successo è andato a Giammarco Cosentino e Roberto Indovina, che hanno superato in finale Massimo Fiore e Roberto D’Arpa con un netto 6-1; 6-1. Tra le donne invece la vittoria è andata a Nicole Perillo e Marilena Potenza, che hanno avuto la meglio su Chiara Grillo e Rosalia Lentini per 6-1; 6-3.

Sicilia Padel Tour, la soddisfazione del direttore Russo

«Si è conclusa un'altra edizione straordinaria del Sicilia Padel Tour - ha detto il direttore Francesco Russo - nella quale abbiamo raggiunto traguardi significativi che hanno consolidato la nostra manifestazione come uno degli appuntamenti sportivi più attesi e amati nella nostra splendida isola. Abbiamo registrato un numero di iscrizioni importante, con atleti provenienti da ogni angolo della Sicilia, e questo dimostra l’attrattiva crescente del nostro tour e la passione sempre più contagiosa per il padel. Grazie al supporto dei nostri partner, abbiamo potuto migliorare ulteriormente la padel experience, offrendo condizioni di gioco ottimali per tutti i partecipanti nelle nove tappe siciliane, organizzando un Master Finale in una location prestigiosa e fornendo premi di valore per vincitori e partecipanti». Adesso Russo guarda al futuro: «I nostri progetti per la prossima edizione sono ambiziosi e carichi di entusiasmo, ci impegneremo ad ampliare ulteriormente la partecipazione nazionale, continuando a migliorare l’organizzazione e a offrire nuove opportunità di crescita per gli atleti. Inoltre – e questa sarà la novità principale del prossimo anno – ci impegneremo a rendere il Sicilia Padel Tour un esempio di sostenibilità e responsabilità sociale. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione, da Davide Gullotta, grande professionista e compagno di questa avventura, al testimonial Marco Biagianti, persona di valore, dentro e fuori dal campo, gli atleti, il pubblico, i club, i nostri partner e l'intero team organizzativo. L’appuntamento è per il prossimo anno».