Italian Padel Awards: "Tante le novità, le sveleremo un po’ per volta"

Tutte le novità

«Siamo felici che la Sala delle Armi ci ospiti ancora una volta – ha esordito Lupi, Content Director dell’evento –. Per quanto riguarda questa terza edizione, le novità saranno diverse, ma le annunceremo un po’ per volta, anche per creare la giusta attesa ». La serata, tra la cerimonia e tutto ciò che intorno ad essa ruota, sarà leggermente diversa. «Quest’anno, i presenti potranno assistere a delle esibizioni su uno splendido campo allestito di fronte la Sala. Inoltre, vogliamo dare più ritmo alla cerimonia, rendendola più snella, proprio per goderci al meglio anche tutto il resto». Intanto, Lupi ha preannunciato le novità relative ai premi assegnati, otto in totale, uno in meno rispetto allo scorso anno. «Le nuove categorie saranno tre: Content, Innovation ed Event. Tra quelli confermati, poi, ci saranno i riconoscimenti Legend, Rising Star (nel 2022 era andato a Marco Cassetta e Giorgia Marchetti, mentre lo scorso anno al talento spagnolo Pablo Cardona), Club e – ultimi ma non meno importanti – il premio Ambassador e quello Italians ». Tra gli ambasciatori del padel, 12 mesi fa erano state scelte due icone del calcio come Giuseppe Signori e Francesco Totti, oltre alla giornalista Diletta Leotta. Per la categoria Italians, il premio sarà ancora una volta “doppio”, per un giocatore ed una giocatrice azzurri: nel 2023 ad aggiudicarselo sono stati Giulio Graziotti (quest’anno protagonista nel Cupra FIP Tour con Flavio Abbate) e alla numero uno azzurra – recente vincitrice al FIP Platinum di Cagliari con la spagnola Nuria Rodriguez – Carolina Orsi. Non mancheranno, come già detto, VIP e personalità di spicco del padel, nel quale l’Italia sta vivendo una stagione assolutamente speciale anche a livello organizzativo, con tre eventi del circuito Premier Padel (a Roma, Genova e Milano) e gli Europei di Cagliari.