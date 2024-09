Villa Pamphili Padel Club, tante novità per la nuova stagione

Oltre alle attività agonistiche e professionali - con in primo piano le squadre di Serie A e di Serie C (quest’ultima formata per gran parte dalle giovani promesse del circolo) - per il nuovo anno il club sito in via della Nocetta 107 in Roma promette particolare attenzione verso le attività degli amatori, che vogliono competere in maniera sana ed in un contesto esclusivo, senza perdere di vista lo spirito ludico e aggregante di uno sport come il padel. Lo scorso anno, grande successo per il Campionato Sociale che - tramite due categorie con atleti divisi per livello, una prima fase a gironi con match andata e ritorno e conclusione della competizione con tabelloni ad eliminazione diretta play off e play out - ha entusiasmato i partecipanti offrendo l’opportunità ai vincitori di volare a Madrid per ammirare dal vivo i campioni del Premier Padel. Il tutto in 6 mesi intensissimi, dove i clienti del circolo hanno potuto assaporare l’adrenalina di match che contano nella splendida cornice del circolo situato nel cuore di Roma, immerso nell'omonimo polmone verde della capitale.

Quest’anno il Villa Pamphili Padel Club, che ha confermato Alfonso Viuda alla direzione tecnica e inserito figure professionali di spicco come Edoardo Pennino Zugarelli ed il nuovo preparatore atletico Gioacchino Cimaglia, vuole stupire offrendo ai soci un pacchetto di attività vario e rivolto a tutti i livelli. “Vogliamo migliorarci ogni anno, facciamo tesoro delle stagioni passate per fornire attività e competizioni sempre più variegate e stimolanti - ha dichiarato il direttore sportivo Francesco Ferro - il nostro staff è senza dubbio tra i migliori d’Italia e sono certo che i nostri clienti vivranno un’esperienza soddisfacente a 360 gradi, dalle attività formative alle lezioni, passando dai corsi fino ad arrivare alle novità pensate per le competizioni amatoriali”.

“Quest’anno abbiamo pensato ad un calendario fitto di appuntamenti per i nostri soci - ha aggiunto Gianluca Lalli, Maestro Nazionale ormai in pianta stabile da 3 anni nello staff del circolo capitolino - ogni martedì sera avremo un torneo suddiviso per livelli, mentre a breve partiremo con il nostro torneo domenicale che prevederà 10 tappe ogni seconda domenica del mese e che culminerà con un Master a fine anno. Ma ci sono altre cose in cantiere che man mano sveleremo…”

La stagione 2024/2025 è appena iniziata ed il Villa Pamphili Padel Club, con l’immutata qualità e le tante novità rivolte ai propri iscritti, ha risposto presente.