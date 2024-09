Padel Crew rilancia: novità e divertimento per la nuova edizione

I due ideatori, Alessio D’ Andrea e Maurizio Di Tosto ci indicano quali sono le novità inserite nella nuova edizione 2024/25 sempre alla ricerca del miglioramento della formula, mettendo sempre in primo piano il divertimento e voglia di competere. Un’edizione che vedrà 4 stagioni di gioco, ognuna della durata di 4 settimane, con semifinali e finali ad ogni fine stagione e finalissima al termine di tutta l’edizione 2024/25. Con l'avvio della prima stagione, l'iniziativa si rinnova, promettendo ai partecipanti un mix equilibrato di competizione e svago. Padel Crew si distingue nel panorama sportivo per il suo approccio flessibile e inclusivo. A differenza delle competizioni tradizionali, qui non esistono coppie fisse: i giocatori sono liberi di sfidare chiunque all'interno della comunità, creando così partite sempre diverse e stimolanti.

La novità più interessante di quest'anno è la divisione dei partecipanti in due gruppi, denominati Asgard e Rohan, resa anche necessaria, per l’alto numero di partecipanti all’ iniziativa, con degli amici degli amici che si uniscono ( unico modo per entrare nel mondo PADEL CREW).

Questa suddivisione mira(anche) a bilanciare il livello di gioco, offrendo a tutti la possibilità di confrontarsi in modo equo. Ogni stagione si concluderà con degli scontri incrociati tra i due gruppi, aggiungendo un elemento di imprevedibilità alle fasi finali, determinando la coppia che regnerà sui due mondi. Quattro stagioni, per la durata ognuna di 4 settimane, ad ogni finale di stagione ci sarà il passaggio di ATLETI da un gruppo all’ altro che daranno vita a nuovi ed appassionanti incontri. I membri di Padel Crew hanno accesso a una rete di circoli partner in tutta Roma Sud, tra cui Padel Park Roma, Clan Hill 23, Globo Padel Club Roma, All Round, Enjoy Sporting Club, Eucaliptos Padel Club, TeMa Club, Bola Padel Club, ecc… Questa varietà di location arricchisce l'esperienza di gioco, permettendo ai partecipanti di esplorare diverse strutture della città, ma anche di partecipare alle varie Accademy, nei circoli per migliorare sempre il proprio livello di gioco. Ciò che caratterizza veramente questa comunità è il suo spirito. Il rispetto reciproco e l'impegno per un'esperienza positiva sono fondamentali. La classifica ranking (fulcro di tutta la PADEL CREW) stimola il miglioramento personale, ma non a discapito dell'atmosfera amichevole che contraddistingue ogni incontro. Un aspetto interessante di Padel Crew è la sua natura informale. Non ci sono quote d'iscrizione o strutture rigide: la partecipazione si basa sul passaparola tra amici e conoscenti, garantendo un ambiente sano. Nessun vincolo con calendari preconfezionati, tutti scelgono come quando e con chi giocare, cercando sempre di diversificare compagni ed avversari. Questo approccio "100% amatoriale" pone l'accento sul coinvolgimento personale e sulla passione autentica per lo sport. Non a caso la community viene affiancata anche da importanti partner e fornitori che con la loro scontistica personalizzata la rendono sempre più unica. Tra questi Grow Padel, Farmacia Villaggio Azzurro, Padel Lab, Motum, Serigadget e Fisiomed fkt . Per chi cerca un modo diverso di vivere il padel, bilanciando competizione e divertimento, Padel Crew offre un'alternativa interessante. Gli interessati possono unirsi all'iniziativa contattando un membro della comunità, dimostrando di avere i requisiti per poter vivere un'esperienza sportiva che va oltre il semplice gioco.

www.padelcrew.org il nostro sito per conoscerci e tenersi informati sul mondo PADELCREW.

Domenica 15 Settembre si è svolto l’Opening Day che ha aperto la nuova edizione con tutti i campi del circolo PADEL PARK a disposizione della PADEL CREW; 6 incontri 3 del gruppo ASGARD e 3 del gruppo RHOAN 24 Atleti che hanno dato vita ad un appassionante serata di PADEL, terminata come al solito tra un brindisi ed una risata.