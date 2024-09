Exclusive Padel Cup riparte da Firenze: il 28 e 29 settembre scatta la quarta edizione

La Exclusive Padel Cup anche quest'anno è pronta a far tappa in alcuni dei migliori circoli italiani. Nel weekend tra il 28 e il 29 settembre scatta da Firenze la quarta edizione del circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo: una chiave di accesso a un mondo di servizi ed esperienze che il Gruppo riserva alla sua migliore clientela, con un servizio di concierge dedicato h24 per esaudire, in ogni parte del mondo, desideri e bisogni dei titolari, accompagnandoli nelle loro passioni. Confermata la formula ‘itinerante’ del 2023: dopo la tappa toscana, in programma al Padel Firenze, l’Exclusive Padel Cup si sposterà al Milano Urban Padel (19-20 ottobre), all’Aspresso di Roma (16-17 novembre) per chiudere il cerchio al Country Club di Bologna (30 novembre-1 dicembre), città che come Firenze per la prima volta ospiterà il circuito amatoriale riservato alla categoria ‘non classificati’ e diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto.

Premi, vip e numeri

Quelli dell’Exclusive Padel Cup 2023 sono stati numeri da record: quasi 2.500 gli atleti in campo nelle quattro tappe, con tanti sportivi che negli anni hanno scelto di cimentarsi con il circuito: dagli ex calciatori Beppe Bergomi, Francesco Coco, Dida, Nicola Legrottaglie, Serginho e Nicola Amoruso (quest’ultimo vincitore di una tappa con il fratello Flavio), all’ex pallavolista Pasquale Gravina, uno dei protagonisti della ‘Generazione di fenomeni’ di Julio Velasco, fino all’ex nazionale di rugby Paul Griffen.

Per le coppie prime classificate di ogni tappa, in palio uno zaino in pelle Exclusive e una racchetta Premium Babolat, partner tecnico del torneo che fornirà anche un borsone Premium alla coppia seconda classificata di ciascuna delle quattro tappe. Per info e iscrizioni, www.exclusivepadelcup.com.

Exclusive Padel Club, le dichiarazioni

Tiziana Lamberti, responsabile Sales & Marketing Wealth Management & Protection di Intesa Sanpaolo, conferma il sostegno della Banca come main sponsor per il quarto anno consecutivo: «Scendiamo ancora una volta in campo al fianco dell’Exclusive Padel Cup con l’orgoglio di aver contribuito al grande successo di questa disciplina sportiva, che piace sempre di più perché è divertente, facile da apprendere e praticabile in qualsiasi momento dell’anno. E anche perché offre importanti occasioni di socialità e inclusività: valori che guidano il nostro impegno concreto nel mondo dello sport e le nostre scelte per i clienti Exclusive, ai quali offriamo servizi unici e distintivi. L’attenzione ai desideri e allo stile di vita è un’occasione per coinvolgerli in azioni a impatto positivo: Intesa Sanpaolo, sensibile alle istanze sociali delle diverse realtà in cui opera, devolve infatti il 50% delle commissioni interbancarie a progetti di solidarietà e di inclusione, promossi attraverso la propria piattaforma di crowdfunding For Funding».

«Il padel in Italia è diventato un vero e proprio fenomeno sociale: lo dimostrano i numeri e il fatto che, dopo la Spagna, l’Italia sia la nazione al mondo con più campi – spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Siamo felici di accogliere Firenze e Bologna tra le città che ospiteranno la Exclusive Padel Cup, diventato ormai un appuntamento fisso e un’eccellenza nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati della stagione».

«Babolat, storica azienda familiare fondata nel 1875, leader nella produzione e commercializzazione di attrezzatura per sport di racchetta, punta a ripetere anche nel padel gli appaganti risultati ottenuti nel mondo del tennis. Per questo motivo seleziona da anni le migliori partnership ed eventi sul territorio nazionale, tra cui la quarta edizione della Exclusive Padel Cup, torneo di successo di cui siamo già stati sponsor tecnico anche nel 2023. Babolat, oltre alla visibilità sui campi da gioco e in tutti i materiali di comunicazione, sarà altresì protagonista attraverso la consegna di alcuni premi speciali ai partecipanti e quale palla ufficiale di questa nuova edizione», ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manager Babolat Italia.