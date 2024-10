Al Padel Palace è tempo di…“Open Day – Taste Your Padel”

Domenica 13 ottobre, dalle ore 10.00 alle 15.00, presso il Padel Palace (via Privata Alfredo Soffredini, 16 – Milano) si terrà un evento di iniziazione al gioco del padel rivolto ai ragazzi, di età inferiore ai 14 anni, e agli adulti. Ad aprire le porte del Padel Palace sarà Junior Cally, istruttore di padel a tempo pieno, che impartirà ai neofiti della pala le prime lezioni sul campo da gioco.



A impreziosire l’evento ci saranno anche altre attività organizzate ad hoc come i contest game e il buffet di benvenuto con assaggi dal menu di ABKS Break Time, il bistrot firmato dallo chef Alessandro Borghese, nuovo polo di attrazione a Milano per gli amanti del padel e della buona cucina.



Il Padel Palace, struttura indoor che conta 5 campi (3 doppi e 2 singoli) di ultima generazione e gestita da Diletta Leotta, Junior Cally, Gabriele Corsi, Max Giusti, Umberto Maria Chiaramonte e Alessandro Borghese, è aperta 365 giorni l’anno; inoltre, ospita eventi privati e tornei della Federazione italiana Tennis e Padel ed è anche un luogo di aggregazione, dove si possono seguire sul maxi schermo i principali eventi sportivi come le partite di calcio di serie A e i Gran Premi di Formula 1 e della MotoGP.