Villa Pamphili Swap Padel Tour: una prima tappa da incorniciare

Numeri e vincititori della prima tappa

Una tappa ogni seconda domenica del mese, due categorie (Silver e Gold), atleti divisi per livello, una prima fase a gironi e, dopo un pranzo tutti insieme, tabelloni ad eliminazione diretta. Per finalisti e vincitori, coppe e buoni acquisto spendibili presso il negozio Swap Padel sito in Via Trionfale, 61 in Roma: a trionfare, nella categoria Gold è stata la coppia Massetti-Cannizzaro, abile a superare in un match combattuto il duo formato da Bellone e Bottan, che nella scorsa stagione si sono laureati campioni del Campionato Sociale interno al circolo sito in Via della Nocetta 107; nel Silver alzano il trofeo al cielo Sebastiani-Sassi, che nell’ultimo atto superano nettamente De Arcangelis-Di Russo, autori comunque di un ottimo torneo. La prima tappa è stata un successo sia in termini di numeri - ben 28 le coppie che si sono sfidate in una splendida domenica di ottobre - sia in termini di qualità del servizio offerto dallo staff del Villa Pamphili Padel Club, sempre presente e pronto a venire incontro alle esigenze degli atleti in gara.

Swap Padel Tour, cosa lo rende speciale

"Cerchiamo di offrire ai nostri clienti la possibilità di sentirsi parte di una competizione vera - ha dichiarato Gianluca Lalli, responsabile del circuito -. Al Villa Pamphili abbiamo la fortuna di avere uno staff che sa cosa vuol dire competere (il comparto maestri può vantare, tra gli altri, atleti di rilevanza nazionale come lo stesso Lalli, Alfonso Viuda, Francesco Ferro ed Edoardo Pennino Zugarelli, ndr) e sa riconoscere le necessità di un atleta, seppur amatore come nel caso dello Swap Padel Tour. Ogni tappa miglioreremo e faremo tutto il possibile per far divertire gli iscritti". Le iscrizioni per il prossimo appuntamento, che si preannuncia ricco di sorprese e novità, sono aperte: il 10 novembre in programma la seconda tappa, utile per accumulare punti in vista del Master finale di giugno.