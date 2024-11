Partita al Top Padel Torrino la nuova stagione Padel Crew

Padel Crew, una community con regole condivise

La Padel Crew è una Community di veri amanti del Padel, un gruppo di player che da tre anni con partite private e aperte, senza avere necessità di formare coppie ma mettendosi alla prova contro tutti, creano un contesto competitivo davvero avvincente fatto di risultati, classifiche, vittorie e sconfitte con un comune denominatore che il loro piacere a giocare. Domenica 10 novembre presso il nuovissimo Centro Top Padel in Torrino-Eur di Roma Sud è partita la nuova stagione 2024/25. Si sono presentati sui 4 campi, con due diversi orari, 18.30 e 20.00, tutte le coppie che preventivamente si erano iscritti alla nuova Opening della Padel Crew. A guidare le operazioni gli ormai consolidati Maurizio Di Tosto e Alessio D'Andrea. In campo i rappresentanti delle due categorie, la Asgard, il gruppo prende il nome della mitica dimora degli dèi nordici, e i Rohan, ispirato al regno dei valorosi cavalieri di Tolkien. Le due categorie si confrontano tra loro in dipendenza dei risultati finali di ogni stagione. La Community Padel Crew segue regole condivise per garantire un ambiente positivo e costruttivo, al suo interno si accede infatti solo accettando queste norme, partecipando attivamente e con entusiasmo, consapevoli del proprio stato di salute e rispettando le regole dei club sportivi dove si gioca.

Un inizio entusiasmante al Top Padel del Torrino!

Il Top Padel del Torrino, ha ospitato con grande piacere la presenza dei numerosi player, tutti in divisa ufficiale, e ha potuto far apprezzare la nuova struttura che proseguirà nell’ospitare anche molte altre partite di questa stagione andandosi ad unire ai già frequentati circoli Enjoy Sporting Club, Globo, Padel Park, Tema Club, Sporting Club Ostiense anche loro in zona Eur. L'impegno attivo e il rispetto reciproco sono i valori fondamentali della Padel Crew, un esempio crediamo, per tutti coloro vogliamo scendere in campo a Roma e in tutta Italia mettendo al centro il Padel, il divertimento, il desiderio di incontrarsi e migliorarsi. Poi se a questo si raggiunge anche l’obiettivo finale di diventare 'Re' in una delle due Categorie, come successo a Giuseppe e Alessandro o 'Master' come Apache e Pino nell’ultima stagione allora la soddisfazione si raddoppia. L’obiettivo è raggiunto. Da lunedi 11 per le prossime 4 settimane la II stagione Padel Crew 2024 sarà in piena attività. Chi volesse vedere da vicino i player e i loro incontri potrà andare su sito padelcrew.org informarsi e poi raggiungere uno dei campi di Roma Sud. Magari poi chiederà ad un componente di fargli da referente cosi da potersi unire alla prossima stagione della Padel Crew 2025!