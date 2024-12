Al Tartarughino Capo d’Orlando la finale della Women’s Cup siciliana

Women's Cup siciliana, il Circolo Le Rocce trionfa al Tartarughino

A trionfare, nella finale tutta catanese, il Circolo Le Rocce di Catania contro il Vbora. Ma i complimenti vanno estesi tutte le ragazze partecipanti, che hanno disputato un bellissimo torneo. "Non possiamo che essere orgogliosi di questo evento - dichiara Enzo Brignone, presidente del Tartarughino -. Due anni fa, quando abbiamo creto questa struttura dedicata al padel, non pensavamo di essere selezionati dalla FITP per organizzare manifestazioni così importanti. Faccio un plauso al Maestro Nazionale Giovanni Giuffrè, che ha coordinato brillantemente l’evento, oltre che a tutti i miei collaboratori, preziosi e instancabili come sempre. Ci vediamo il prossimo weekend con il Multimedia Open, ma nel periodo natalizio ci sarà sicuramente qualche altra novità!".