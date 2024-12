Dicembre in festa al Padel Club Rende

Il mese di dicembre ha visto la qualificazione della squadra Super Over Lady, ai campionati italiani di Perugia che si sono giocati nella splendida cornice del Padel Arena Fastweb. Il Padel Club Rende è stato ben rappresentato dalle giocatrici Eugenia Meliadò, Elvira Scarlato, Teresa Guarascio e Patrizia Reda. Un ringraziamento particolare da parte del Presidente Gianpaolo Peluso alle giuocatrici che con impegno e dedizione hanno affrontato l’importante impegno sportivo.

Nel week end dal 20 al 22 dicembre è stato effettuato il Master 1000 a conclusione del circuito di Padel e che ha visto scendere in campo le 16 migliori coppie qualificatesi nelle 2 tappe svoltesi nel mese di novembre e dicembre. La vittoria finale è stata appannaggio della coppia Mattia Marino – Demetrio Giordano con un punteggio di 6/1 6/3 sulla coppia Francesco Adriani – Alessandro Caruso.

Nell’ultimo fine settimana del 2024, un torneo Over 49 maschile chiuderà le attività del Padel Club Rende.

Quasi pronto il calendario del Padel Club Rende per il 2025 che vedrà come primi appuntamenti un torneo di doppio misto per sabato 4 Gennaio e di doppio maschile per il giorno dell’Epifania.

Augurando buone feste a tutti, il Padel Club Rende vi aspetta il 4 gennaio per il torneo di doppio misto e il 6 per quello maschile.