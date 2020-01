Europei, il Settebello vince all'esordio

BUDAPEST (UNGHERIA) - Comincia col piede giusto il cammino del Settebello agli Europei di pallanuoto di Budapest. Alla Duna Arena gli azzurri di Sandro Campagna debuttano nel gruppo D superando la Grecia 10-6. L'Italia, campione del mondo a Gwuangju 2019 e bronzo olimpico a Rio 2016, è a caccia del suo quarto titolo europeo dopo quelli vinti a Torino nel 1947, Sheffield nel 1993 e Vienna nel 1995. Un Settebello solido, compatto e spettacolare, sebbene non ancora al top della condizione, supera dunque la Grecia. Vittoria già fondamentale dei campioni del mondo per la conquista del primo posto del girone D e quindi l'accesso diretto ai quarti di finale. Gli azzurri soffrono poco più di un tempo, con la Grecia che, avanti 3-2 nel secondo parziale, tiene fino al 4-4 di Fountoulis. Poi l'allungo decisivo dell'Italia con i gol in sequenza di Di Fulvio, Figlioli e Dolce che valgono il 7-4 che indirizza il match, spegnendo le velleità degli ellenici. Giovedì alle 17.30 il Settebello torna in azione contro la Francia.