Europei, Settebello ko ai quarti: vince il Montenegro 10-8

BUDAPEST (Ungheria) - Dopo il Setterosa, anche il Settebello esce di scena nei quarti agli Europei di pallanuoto a Budapest. Alla Duna Arena, i ragazzi di Sandro Campagna, campioni del mondo in carica, cedono per 10-8 al Montenegro e vengono tagliati fuori dalla corsa alle medaglie: gli azzurri dovranno accontentarsi di correre per il quinto posto, venerdì alle 14.30 la semifinale con la perdente di Ungheria-Russia. L'Europeo resta dunque un tabù per l'Italia: l'ultima delle tre affermazioni risale al 1995, a Vienna, da allora il miglior risultato è rappresentato dalle due finali perse nel 2001 contro la Jugoslavia e nel 2010 contro la Croazia.

Campagna: “Ora testa a Tokyo”

"Siamo stati lenti, anche nel passaggio, nella lettura delle decisioni da prendere. Ma meglio un mezzo passo falso oggi che in estate". Sandro Campagna prova a mandar giù subito la sconfitta. ”Sapevo che Petkovic poteva essere un'arma importante per loro ma non sono stato forse molto preciso nelle indicazioni e ci ha fatto male - ammette Campagna ai microfoni di Rai Sport - Nel terzo tempo abbiamo sbagliato l'impossibile, almeno 6-7 volte in fase di superiorità numerica, in alcuni casi senza nemmeno andare al tiro. Ma sono stati bravi anche loro, hanno meritato. È stata la partita che mi aspettavo e noi abbiamo confermato che a gennaio abbiamo un passo inferiore rispetto all'estate. Forse è anche meglio così, ora resettiamo e passiamo allo studio, alla analisi e alla preparazione in vista delle Olimpiadi". Campagna ammette comunque di averci creduto "fino all'ultimo, peccato. In certi momenti poi ci siamo disuniti, non abbiamo giocato di squadra". (Italpress)