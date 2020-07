ALBENGA (Savona) - Matteo Aicardi, centroboa della nazionale azzurra di pallanuoto e della Pro Recco, è ricoverato all'ospedale di Albenga per Coronavirus. Il giocatore, come confermato dal suo club, "ha la febbre, ma sta bene". Aicardi aveva lasciato una decina di giorni fa il ritiro della nazionale in corso in Sicilia per un problema alla spalla. La Federnuoto avrebbe disposto una serie di tamponi per verificare lo stato di salute di tutti i giocatori azzurri.