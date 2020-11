Coronavirus, positivo nella Lazio Nuoto: rinviata gara con l'Ortiga

ROMA - Il Circolo Canottieri Ortiga ha comunicato il rinvio della partita contro la Lazio Nuoto a causa di una positività al Coronavirus all'interno della squadra biancoceleste. I tamponi erano stati effettuati alla vigilia della sfida con Siracusa e altri sei atleti sono stati inseriti in quarantena in attesa di ulteriori tamponi. L'incontro fra Ortiga e Lazio, previsto per domani alle 15, non sarà disputato. La FIN, seguendo il protocollo sulla gestione dei casi di positività al virus, ha infatti disposto il rinvio del match a data da destinarsi. La data sarà comunicata prossimamente.