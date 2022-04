Pallanuoto, World League: Setterosa battuto dall'Olanda

TENERIFE - Niente da fare per il Setterosa, che per qualificarsi alle Superfinal della World League dovrà aspettare domani. Le azzurre, infatti, sono state sconfitte dall'Olanda 9-7 e si affidano alla finale per il terzo posto, in programma tra 24 ore, per guadagnare il pass. Nelle prima delle due semifinali della World League Europe Final a Tenerife le azzurre mostrano segnali di crescita ma sbagliano ancora troppo in fase conclusiva (1/6 in superiorità numerica). In porta, Banchelli ha giocato titolare e ha sfornato una buona prestazione. A fare la differenza sono soprattutto le sei chiare occasioni da gol fallite per questione di centimetri nel terzo tempo (traverse e pali colpiti da Bianconi, Emmolo e Marletta, la conclusione sottomisura di Tabani finita sul fondo, il mancino precipitoso di Emmolo e la beduina di Palmieri addosso al portiere) e i due errori difensivi che liberano ai tiri vincenti le mancine Sevenich e van der Kraats.