Pallanuoto, World League: missione compiuta per il Settebello

PODGORICA - Missione compiuta: la nazionale strappa il pass per la SuperFinal di Strasburgo. Il Settebello tornato in versione extralusso, nella bolgia rumorosa ma mai ostile del "Sporting Club Moraca" di Podogorica, supera 9-7 (1-2, 2-0, 4-3, 2-2) il Montenegro padrone di casa nella prima semifinale della World League Europe Final Men 2022, garantendosi così un posto per l'evento in programma dal 23 al 29 luglio.