La Pro Recco vince la Champions League: battuto il Novi Beograd

BELGRADO (Serbia) - In una finale emozionante e combattuta la Pro Recco conquista la Champions League per la seconda volta consecutiva, la decima nella sua storia, dopo che la Novi Beograd è stata quasi sempre avanti nel punteggio: Zalanki a 12'' dalla fine prolunga la sfida ai tiri da rigore, dove è lo stesso ungherese a firmare il gol decisivo dopo la traversa di Jaksic, a segno sei volte durante la gara: finisce 17-16. E' il terzo trofeo stagionale per la squadra ligure, in una stagione praticamente perfetta che ha regalato anche la vittoria del campionato e della Coppa Italia.