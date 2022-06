Il Posillipo parla americano: preso Ben Stevenson. Confermati Tyler Abramson e Julien Lanfranc

Un acquisto e due conferme. Li ha comunicati il Posilipo con una nota ufficiale: "Il C.N.Posillipo comunica di aver ingaggiato per la prossima stagione sportiva 2022/2023 il giocatore americano Ben Stevenson. Nato a Reno, Nevada, classe 1995, Stevenson è un attaccante di 193cm per 90 kg di peso. Prodotto dell’University of the Pacific, nella sua carriera è stato nominato per tre volte All-American segnando oltre 170 gol. Dopo l’esperienza del college Stevenson ha giocato in Australia nel 2018 vincendo il titolo con il Sydney Uni Lions. Nel 2019 ha giocato con il Navarra nel campionato spagnolo realizzando 54 gol, successivamente nel C.E. Mediterrani. Nelle ultime stagioni il nuovo giocatore rossoverde ha militato in Grecia nel Glyfada e in Francia nell’Olympic Nice. Punto fermo della nazionale americana, con cui ha debuttato nella FINA World Cup nel 2018 segnando 7 gol, Stevenson è stato protagonista ai giochi olimpici di Tokyo ed alle finali di World League del 2021.

Il C.N.Posillipo comunica inoltre di aver rinnovato, con il suo presidente Filippo Parisio, i contratti per il prossimo campionato con Tyler Abramson e Julien Lanfranco. Abramson, mancino, classe 1998, ha disputato un’ottima seconda fase di campionato, affermandosi tra i migliori giocatori della serie A1. Julien Lanfranco, centro boa del 2000, ha ottenuto quest’anno la prestigiosa convocazione nella nazionale italiana di Mister Sandro Campagna. I due giocatori americani sono impegnati con il collegiale della nazionale americana in preparazione del mondiale di Budapest. Con l’ingaggio di Stevenson, e le conferme di Abramson e Julien Lanfranco, il C.N.Posillipo rinnova le proprie ambizioni per vivere da protagonisti la prossima stagione sportiva".