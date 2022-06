Pallanuoto, goleada Setterosa alla Colombia: primo posto prenotato

BUDAPEST (Ungheria) - Si chiude con la goleada che ci si aspettava l’ultima partita del Gruppo A per il Setterosa di Carlo Silipo, che ipoteca così il primo posto nel girone A. Le azzurre dovranno ora sperare in una vittoria dell’Ungheria con il Canada, oppure in una vittoria delle nordamericane con meno di sette gol di scarto. Ricordiamo che la prima piazza nel raggruppamento garantisce il pass diretto per i quarti di finale.