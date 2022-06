ROMA - Francesco Totti fa il tifo per gli Azzurri della pallanuoto. Questa sera alle ore 21 si disputerà Italia-Ungheria per il quarti di finale del World Championship di pallanuoto. L’ex capitano della Roma tramite un videomessaggio ha voluto mandare un grande in bocca al lupo ai ragazzi, sempre con la sua solita ironia: “Mi raccomando eh!”