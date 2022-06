BUDAPEST (Ungheria) - E' un Settebello da favola quello che supera i padroni di casa dell'Ungheria e guadagna un posto nella semifinale mondiale. L'Italia ha infatti battuto la nazionale magiara per 11-10 nei quarti di finale del torneo e si è qualificata per il prossimo turno dove affronterà la Grecia capace di superare per 16-11 gli Usa. Nell'altra semifinale si affronteranno Spagna e Croazia. Una vera e propria impresa quella compiuta dagli azzurri che ora non vogliono smettere di sognare.