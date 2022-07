Mondiali, apoteosi Settebello: è in finale, Grecia ko

BUDAPEST (UNGHERIA) - Trionfo azzurro! Il Settebello batte 11-10 la Grecia in semifinale e strappa il pass per la finalissima del Mondiale di pallanuoto. Domenica sera, alle 20 italiane, la Nazionale azzurra del ct Alessandro Campagna disputerà la gara decisiva per la medaglia d'oro: affronterà infatti la vincente dell'altra semifinale del torneo mondiale, ovvero il match fra Spagna e Croazia, in programma questa sera alle 19.30. Nel palmares dell'Italia maschile della pallanuoto ci sono già quattro titoli iridati. Due volte, invece, gli azzurri, campioni del mondo in carica (2019), sono stati sconfitti in finale.