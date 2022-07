Setterosa, sfuma la medaglia al Mondiale: l'Olanda conquista il bronzo

BUDAPEST (Ungheria) - Termina senza medaglia l'avventura del Setterosa ai Mondiali di Pallanuoto. A Budapest la nazionale italiana femminile si arrende nella finale per il terzo all'Olanda che si porta a casa il bronzo. Le ragazze di Carlo Silipo, dopo il ko patito in semifinale contro gli Usa per 14-6, partono forte contro le orange e chiudono il primo tempo sul 4-1 con le reti di Giustini, Marletta e Avegno. Nella ripresa scatta però il black out e le olandesi infilano 6 realizzazioni consecutive che ribaltano completamente il risultato; inutile il quinto gol azzurro che non cambia il risultato finale. Stasera, alle 20, andrà in scena la finale per l'oro iridato fra gli Usa e le padrone di casa dell'Ungheria. "Perdere così fa male. Avrei voluto che le ragazze tornassero a casa con un bronzo. Non dobbiamo abbatterci, però, e dobbiamo pensare da subito agli Europei. Non ci resta che lavorare". Ha commentato il ct azzurro al termine della finale odierna, ai microfoni di RaiSport. Sulla stessa lunghezza d'onda il capitano del Setterosa Valeria Palmieri: "Siamo entrate bene in campo. Poi improvvisamente ci siamo spente. Ora c'è rabbia e sconforto. Dobbiamo lavorare tanto, tanto ancora".