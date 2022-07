World League, Settebello in finale: Spagna ko 9-8

Un Settebello da sogno batte 9-8 la Spagna campione del mondo e giocherà la finale della World League di pallanuoto a Strasburgo , con l'obiettivo di andarsi a prendere l'unico trofeo che manca nella sterminata bacheca della squadra più titolata dello sport italiano. Match vibrante con gli Azzurri subito avanti 8-5. Poi cala la tensione del Settebello e la Roja ne approfitta con una super rimonta che stabilisce la parità: 8-8 con i gol in sequenza di Paul Garcia, Valera e Tahull . La botta dalla distanza di Alesiani a 100 secondi dalla fine vale il nuovo vantaggio. La Spagna si getta all’assalto negli ultimi secondi anche con il portiere ma Del Lungo salva tutto e assicura la vittoria . La nazionale di Sandro Campagna se la vedrà mercoledì alle 20.00 con la vincente dell'altra semifinale, tra Francia e Stati Uniti . Se gli Azzurri dovessero affrontare la Nazionale a stelle e strisce sarebbe la quinta volta in quindici giorni, considerando le tre partite amichevoli disputate durante il common training a Los Angeles e San Francisco . Il bilancio, a oggi, sorride agli americani: 13-12 per gli Usa il 13 luglio , 11-8 per gli Azzurri il 16 e 21-10 per gli Stati Uniti il 17 dopo i tiri di rigore (16-16 i tempi regolamentari). La quarta partita è stata il 13-9 con cui gli Usa il 24 luglio hanno vinto nell'ultimo turno del girone B di Superfinal . I transalpini sono, invece, stati affrontati e battuti ( 9-8 ) dall'Italia sabato 23 sempre nella fase preliminare. L'assalto del Settebello alla World League è appena iniziato.

Italia-Spagna 9-8, il tabellino del match

Italia: Del Lungo, Alesiani 2, Damonte, Iocchi Gratta, Fondelli 1, Cannella 2, Renzuto Iodice 2, Marziali, Presciutti 2, Cassia, Di Somma, Dolce, Nicosia. All. Campagna.

Spagna: Aguirre Rubio, Pericas Eixarch, Biel Lara, Sanahuja Carne 2, De Toro Dominguez, Valera Calatrava 1, Famera Kopencova, Cabanas Pegado, Tahull Compte 1, Barroso Macarro 1, Paul Garcia 2, Bustos Sanchez 1, Lorrio Bejar. All. Martin Lozano.

Arbitri: Peris (Cro) e Dutilh Dumas (Ned).

Note: parziali 2-2, 3-1, 2-2, 2-3. Superiorità numeriche: Italia 3/7 e Spagna 4/6 In porta Del Lungo (I) e Aguirre Rubio (S). In tribuna per l'Italia Condemi e Ferrero, oltre a Bruni che è stato convocato soltanto per permettergli di recuperare da un piccolo infortunio e non è iscritto.