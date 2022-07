Il Settebello vince per la prima volta la World League: 13-9 agli Usa

STRASBURGO (Francia) - L'Italia di pallanuoto vince la sua prima World League: il Settebello di Campagna ha battuto 13-9 nella finale di Strasburgo gli Stati Uniti: primi due tempi equilibrati chiusi sul 4-4 poi l’Italia vola con tre reti in appena 67” (Damonte, mvp del match, Di Somma e Renzuto) e si porta sul 12-5 all’inizio dell'ultimo quarto. Col successo ormai in tasca, gli azzurri allentano la presa e gli avversari limano lo svantaggio grazie alle giocate di Bowen. “È il giusto premio a un grande gruppo che sa sacrificarsi. Soprattutto in difesa, siamo cresciuti progressivamente. In questo periodo della stagione la condizione non può essere ottimale, eppure ce la siamo cavata egregiamente. Speriamo di proseguire su quest’onda sia agli Europei di fine agosto sia negli anni a venire” commenta l'allenatore Sandro Campagna al termine del match.