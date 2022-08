Europei pallanuoto, il Settebello piega la Georgia per 18-8

SPALATO (CROAZIA) - Seconda vittoria di fila per il Settebello ai Campionati europei maschili di pallanuoto, in scena a Spalato, in Croazia. La Nazionale del ct Sandro Campagna, dopo il facile successo al debutto contro la Slovacchia, ha piegato anche la Georgia per 18-8. Per l'Italia poker di Alesiani, tripletta di Di Somma, doppiette di Cannella, Di Fulvio, Marziali e Renzuto e reti di Bruni, Damonte e Fondelli. Ora gli azzurri sfideranno il Montenegro nell'ultimo match del Girone A. Sfida che deciderà il primo posto nel gruppo e quindi chi accederà direttamente ai quarti di finale.