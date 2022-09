Europei 2022, Setterosa eliminato: la Grecia vince 12-9 in semifinale

SPALATO (Croazia) - Niente finale degli Europei per il Setterosa del ct Carlo Silipo . Le azzurre della pallanuoto hanno perso in semifinale contro la Grecia per 12-9, incassando anche la prima sconfitta del loro torneo. Ora giocheranno venerdì per il bronzo contro l' Olanda , che nell'altra semifinale ha perso 10-7 contro la Spagna . Nel match odierno, con il punteggio inchiodato sul 2-2, Claudia Marletta fallisce un rigore che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

Un Setterosa sottotono cede al gioco pressante ed efficace delle elleniche, abili a imporre il proprio ritmo conducendo per gran parte del match. Le Azzurre tengono testa solo nel primo quarto alle giocatrici greche, trascinate dalla Xenaki al centro e Ninou (tris) dal perimetro. Male stavolta le superiorità numeriche che invece avevano caratterizzato il bel torneo delle azzurre: solo tre realizzazioni su dodici tentativi ed un rigore fallito da Marletta del possibile 3-2 nel primo tempo che avrebbe potuto indirizzare la partita verso altri scenari. Le Azzurre si giocheranno il bronzo venerdì 9 settembre alle 19 contro l'Olanda. Amaro il commento dell'allenatore azzurro, Carlo Silipo: "Tatticamente loro hanno preparato bene la partita. La loro zona M ci ha messo in difficoltà, però bisogna anche dare atto che in attacco si sono espresse con maggiore scioltezza ed hanno segnato molti gol a uomini pari. Mi aspettavo una maggior presenza delle ragazze in acqua e invece abbiamo fallito tante occasioni in superiorità".