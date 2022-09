Europei, Settebello fuori in semifinale: vince la Croazia

SPALATO (CROAZIA) - Sfuma in semifinale il sogno Europeo del Settebello, sconfitto di misura a Spalato dai padroni di casa della Croazia (11-10). L'Italia di Sandro Campagna dovrà accontenarsi di giocare sabato (10 settembre) la finale per il terzo posto contro la Spagna campione del mondo. Per la Croazia, invece, sfida per il titolo contro l'Ungheria campione in carica che nell'altra semifinale (nella riedizione della finale di due anni fa a Budapest) ha superato appunto gli iberici con il risultato di 10-8.