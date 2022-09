Setterosa, bronzo agli Europei: Olanda battuta nella finalina

SPALATO (Croazia) - L'Italia femminile di pallanuoto chiude in terza posizione i Campionati Europei in Croazia: le Azzurre, dopo il ko in semifinale contro le padroni di casa croate, vincono lo spareggio 3/4° posto contro l'Olanda e conquistano la medaglia di bronzo. In un match combattuto dall’inizio alla fine, con le olandesi che nel finale del terzo quarto erano avanti di due reti, il Setterosa nell’ultimo quarto esce alla grande e vince 16-13: cinque reti per Bianconi, quattro per Giustini, tre per Picozzi, due Avegno, una per Palmieri e Viacava.