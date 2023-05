Roma Vis Nova batte Futurenergy Rinnovabile Sori 18-5

Buonissima la prima. La Roma Vis Nova conquista gara 1 di semifinale playoff contro la Futurenergy Rinnovabile Sori per 18-5, una gara mai messa in discussione, dominata dall’inizio alla fine con ritmo, determinazione, concretezza, capacità e tanta, tanta voglia. Allo Stadio del Nuoto di Monterotondo “Paolo Roghi” i leoni hanno fatto la voce grossa fin dai primi minuti con un ritmo incessante e un cinismo incredibile sotto porta, il primo e terzo parziale (4-0 e 7-0) sono stati devastanti. La Roma Vis Nova è stato un rullo compressone fino al quarto tempo, quando ha continuato a giocare e segnare a profusione, solo nel secondo parziale un piccolo passaggio a vuoto. In ben 10 uomini sono andati a segno, segno di una squadra in grande spolvero. “Con la testa e il cuore ci siamo – ha dichiarato l’esperto Luca Di Rocco -. Abbiamo fatto una grande partita, non cedendo mai. Questo è un nostro status, diciamo un nostro atteggiamento, una nostra mentalità. Siamo arrivati carichi al punto giusto a questo appuntamento, è un risultato che fa capire la presenza in acqua di tutti i ragazzi e dello staff, siamo tutti molto uniti. Crediamo fortemente nel centrare l’obiettivo. Ma attenzione, in Liguria mercoledì non sarà facile, il campo di Sori è uno dei più difficili, conosco la loro mentalità, assisteremo a tutt’altra gara. La piscina è all’aperto, stretta, loro vorranno riscattarsi e non avranno nulla da perdere”.