Mondiali, il Setterosa travolge il Sudafrica per 24-2!

Il Setterosa vince ancora, e lo fa in maniera larga contro il Sudafrica. Il successo per 24-2 certifica il buon momento delle azzurre, ora chiamate nella terza sfida all’esame di maturità contro la Grecia. Nel secondo match, valido per il gruppo C, dei campionati del mondo di pallanuoto femminile a Fukuoka la squadra allenata da Carlo Silipo - dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato - Italia avanti per 2-1 - si prende la partita con un secondo parziale di 7-0 che non lascia diritto di replica alle avversarie. Terza e quarta frazione sulla stessa linea (7-1 8-0), con punteggi piuttosto larghi.